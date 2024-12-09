Рублю предрекли укрепление

Курс рубля может немного укрепиться. Такое мнение в разговоре с Lenta.ru высказал эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

Он обосновал свое мнение тем, что рублю за последние восемь торговых сессий удалось нивелировать все понесенные в ноябре потери. Еще небольшое укрепление может произойти «по инерции», считает Зельцер.

Также он допустил, что «вскоре у иностранных валют появится шанс на технический отскок».

Причинами произошедшего резкого улучшения ситуации для рубля специалист назвал нормализацию положения дел с ликвидностью, отказ Центробанка от скупки валют по бюджетному правилу и настройку механизмов расчетов за экспорт.

В понедельник эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал, что в январе 2025 года доллар будет стоить 100 рублей, а евро — 105 рублей по курсу ЦБ. Юань на Мосбирже будет торговаться на уровне, не превышающем 14 рублей.

На прошлой неделе президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф высказал мнение, согласно которому курс рубля продолжит колебаться. По его словам, равновесный курс оценивается в диапазоне 100-105 рублей за доллар США.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать доллар выше 200 рублей.