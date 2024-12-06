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Греф заявил, что курс рубля продолжит колебаться

Глава Сбербанка Греф не видит пространства для существенного ослабления рубля

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Курс рубля продолжит колебаться, однако не следует ожидать его значительного ослабления. В настоящее время равновесный курс оценивается в диапазоне 100-105 рублей за доллар США, считает Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка, слова которого передает «Интерфакс».

Греф подчеркнул, что на данный момент нет предпосылок для резкого ослабления рубля, добавив, что курс будет меняться в зависимости от ситуации. Он также сообщил, что ранее предсказывал равновесный курс в диапазоне 90-95 рублей за доллар, но теперь он оценивается в 100-105 рублей в связи с учетом инфляции.

6 декабря эксперт по финансовым рынкам и аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский заявил, что после резкого падения на минувшей неделе рубль почти отыграл свои позиции – доллар на внебиржевом рынке опустился ниже 100 рублей. Однако такое укрепление нацвалюты – это временное явление. Он назвал этот процесс искусственным и имеющим непостоянный эффект.

Ранее экономист заявил, что высокая инфляция в России продолжит давить на рубль.

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