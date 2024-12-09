Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на январь 2025 года

В январе 2025 года доллар будет стоить 100 рублей, а евро — 105 рублей по курсу ЦБ. Юань на Мосбирже будет торговаться на уровне, не превышающем 14 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Первый месяц года отличается низкой активностью в экономике, высоким потреблением, в длинные праздники многие выезжают за рубеж, для чего приобретают валюту. С учетом этого можно предположить, что в начале года юань может торговаться чуть ниже 14 рублей, доллар по курсу ЦБ — на уровне 100 рублей, евро — 105 рублей. При этом на курс рубля может иметь значительное влияние то, какой уровень цен на нефть сложится в декабре и какой будет геополитическая ситуация», — прокомментировал эксперт.

6 декабря доллар стоил 103,4 рубля, а евро — 109,8 рубля по курсу ЦБ. Юань на Мосбирже оценивался в 13,7 рубля.

По оценке финансового эксперта, автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, за 2014–2024 годы рубль подешевел к доллару в 3,5 раза. С 2014 по 2019 год доллар стоил 60 рублей, в 2024 году его курс поднимался до 114 рублей. Соответственно, каждые пять лет курс рубля снижается в среднем вдвое, заявил эксперт.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.