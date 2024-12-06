Россиянам рассказали, когда ждать доллар выше 200 рублей

Курс доллара выше 200 рублей станет катастрофой для российской экономики, такой сценарий маловероятен до 2030 года, заявил «Газете.Ru» финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

«Главное, что нужно понимать: доллар выше 200 рублей на горизонте нескольких лет — это катастрофа для экономики, потому что импорт станет настолько дорогим, что начнутся серьезные проблемы во всех отраслях, хоть как-то связанных с завозом продукции, техники, программного обеспечения, станков и так далее. Поэтому до 2030 года такой расклад все-таки видится крайне маловероятным», — отметил экономист.

По его мнению, более жесткие санкции могут спровоцировать серьезное ослабление рубля. Кричевский допустил более плотное отслеживание и аресты судов теневого флота России, жесткие запреты на импорт энергоресурсов из страны, санкции на весь российский банковский сектор. Экономист также не исключил обвала цен на нефть, но уточнил, что при ценах на топливо выше $20-30 за баррель Brent курс рубля не снизится вдвое.

Пессимистичными сценариями экономист счел ухудшение взаимоотношений России с Китаем и полноценную войну с НАТО.

По оценке Кричевского, с 2014 по 2024 год рубль подешевел к доллару в 3,5 раза. С 2014 по 2019 год доллар стоил 60 рублей. В 2024 году курс доллара поднимался до 114 рублей. То есть каждые пять лет курс рубля снижается в среднем вдвое, уточнил эксперт.

5 декабря доллар стоил почти 104 рубля.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.