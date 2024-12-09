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Эксперт рассказал, что делать с деньгами при изменении ключевой ставки в России

Эксперт Рогов дал советы по распределению средств при изменении ключевой ставки

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сергей Рогов, руководитель направления по работе с частными клиентами «СберСтрахования жизни», поделился рекомендациями по инвестированию в зависимости от сценариев изменения ключевой ставки Банка России. О том, как следует действовать при трех разных вариантах развития событий, он рассказал в интервью РБК.

При повышении ставки рекомендуется держать 60-70% портфеля в инструментах денежного рынка и 30-40% в облигациях с плавающим купоном (не ниже АА).

При сохранении ставки оптимально распределить 40% на денежные инструменты, 15% на флоатеры, 20% на облигации с фиксированным купоном и 25% на акции, с поэтапным наращиванием позиций.

При снижении ставки Рогов посоветовал сократить долю в денежном рынке и флоатерах, увеличив инвестиции в акции и облигации с фиксированным купоном (10% — денежный рынок, 40% — фиксированный купон, 50% — акции).

Рогов подчеркнул, что текущие оценки акций привлекательны из-за низких стоимостных показателей и высоких дивидендных доходностей, что может привлечь значительные инвестиции из депозитов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

5 декабря главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на полях Веронского евразийского экономического форума заявил, что в декабре Центробанк может повысить ставку до 23%.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» отметила, что снижение ключевой ставки сегодня восприняли бы как капитуляцию перед инфляцией или «неспособность обуздать инфляцию», и это подтолкнуло бы рост цен еще выше.

Ранее экономист спрогнозировал период пиковых ставок по вкладам.

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