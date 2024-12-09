Россиянам назвали минимальную цену набора новогодних украшений

Минимальный набор новогодних украшений для дома обойдется россиянам в среднем в три-пять тысяч рублей. Об этом рассказали РИА Недвижимость представители торговых сетей и маркетплейсов.

«Новогодний декор за год в среднем подорожал на 10%. Теперь средняя стоимость минимального набора украшений — искусственная ель, гирлянда, игрушки — начинается в среднем от трех тысяч рублей», — рассказал агентству категорийный менеджер сети OBI Алексей Осипов.

По данным «Лемана Про», стоимость стандартного набора для украшения дома к Новому году составляет примерно три-пять тысяч рублей. Так, за год цены на них выросли на 8-10%.

Как сообщает агентство, в «Ашане» стоимость пластикового елочного шара диаметром три сантиметра начинается от 5,99 рубля, стеклянного диаметром шесть сантиметров — от 59,99 рубля. Самую дешевую мишуру можно купить за 6,99 рубля, тогда как искусственную елку высотой 20 сантиметров — за 159,99 рубля.

В свою очередь в дискаунтере Fix Price минимальный набор для украшения дома к празднику можно собрать примерно 1,5 тысячи рублей.

Что касается маркетплейсов на Wildberries и Russ. к концу ноября россияне уже купили в полтора раза больше товаров из категории новогоднего декора в сравнении с прошлым годом. На «Яндекс.Маркете» в ноябре спрос на елочные игрушки увеличился в 1,7 раза по сравнению с ноябрем прошлого года.

До этого специалисты сервиса «Пакет» от Х5 выяснили, что для 50% россиян главной статьей расходов к Новому году станет праздничное застолье. Для 36% россиян большая часть денег уйдет на салаты и закуски, еще для 32% — на алкоголь.

Еще РИА Новости подготовило расчеты на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь. Агентство раскрыло, что россияне смогут накрыть новогодний стол дешевле всего в Мордовии и Удмуртии, значительно больше на организацию застолья придется потратить жителям Чукотки.

Ранее был опубликован список из 45 лучших новогодних фильмов всех времен с высоким рейтингом.