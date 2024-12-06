Россияне назвали главные статьи расходов при подготовке к Новому году

Для многих россиян основной статьей расходов при подготовке к Новому году остается праздничное застолье – так ответили 50% участников соответствующего опроса. Среди других популярных ответов – покупка подарков, а главной частью праздника, без которого его невозможно представить, жители считают мандарины, цитирует RT результаты исследования сервиса «Пакет» от Х5.

Для половины опрошенных праздничное застолье – это основная статья расходов на Новый год. Еще 44% отнесли сюда покупку подарков, а украшение дома и приобретение праздничного наряда назвали лишь 3% респондентов.

Что касается застолья, то для 36% россиян большая часть денег уйдет на салаты и закуски, еще для 32% — на алкоголь. На третьем месте по популярности оказались горячие блюда – их назвали 30% опрошенных.

Среди главных блюд и продуктов для Нового года, без которых его невозможно себе представить, абсолютное большинство россиян назвали мандарины (74%). Второе место занял салат оливье (64%), третье – игристое вино (56%). Далее следуют сельдь под шубой, бутерброды с икрой и холодец.

Минимальная сумма, которую в этом году жителям России придется отдать для подготовки праздничного стола, составит 460 рублей на одну персону. Среди блюд и закусок наиболее дорогими будут бутерброды с икрой (153 рубля на человека). Оливье обойдется в 67 рублей на человека, а селедка под шубой – в 66 рублей на персону. За мандарины придется выложить еще 42 рубля на одного человека, а на шампанское – 75 рублей.

Напомним, стоимость набора основных продуктов для новогоднего стола в этом году составит чуть более 8,1 тыс. рублей, что на 11,4% выше, чем годом ранее. Самыми дорогими эксперты признали блюда с сырокопченой колбасой и рыбой лососевых пород. Дешевле всего в новогоднем меню стоят овощи, горошек, куриные яйца и соки.

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