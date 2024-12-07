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Россиянам рассказали, где дешевле всего накрыть новогодний стол

ЕМИСС: дешевле всего новогодний стол можно накрыть в Мордовии

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Shutterstock

Россияне смогут накрыть новогодний стол дешевле всего в Мордовии и Удмуртии, значительно больше на организацию застолья придется потратить жителям Чукотки. Такие данные следуют из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь.

Агентство уточняет, что «новогодняя корзина» включает в себя продукты для горячего блюда, овощной нарезки, закусок, а также для бутербродов с икрой и шпротами, салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых.

Кроме того, в набор входят фрукты и торт. Среди напитков — бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также соки и чаи.

Как следует из данных ЕМИСС, более 10 тысяч рублей на продукты к торжеству потратят в десяти регионах России. Самый дорогой стол будет на Чукотке — там придется потратить порядка 16 тысяч рублей. В Москве же накрыть новогодний стол обойдется в 10,5 тысячи рублей, тогда как в Хабаровском крае — в 10,3 тысячи.

Относительно дешевле россияне смогут накрыть стол в 18 регионах страны. Самый высокий чек будет в Челябинской области и Дагестане — около 7,9 тысячи рублей, тогда как самый небольшой — в Мордовии и Удмуртии (7,1 тысячи), а также в Татарстане (7,2 тысячи).

Еще специалисты выяснили, что для 50% россиян главной статьей расходов к Новому году станет праздничное застолье. Для 36% россиян большая часть денег уйдет на салаты и закуски, еще для 32% — на алкоголь.

Ранее был опубликован список из 45 лучших новогодних фильмов всех времен с высоким рейтингом.

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