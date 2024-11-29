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Голосование за символ для банкноты в 1000 рублей стартовало на сайте ЦБ

Стартовало голосование за символ для оборотной стороны банкноты в 1000 рублей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Стартовало народное онлайн-голосование для выбора символа, который будет изображен на обратной стороне банкноты номиналом 1 тысячу рублей. Проголосовать за символ можно на сайте Центрального Банка.

Гражданам России предстоит выбрать новый символ из 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа. Среди предложенных вариантов находятся: Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых в Кирове, Дворец земледельцев в Казани, монумент Матери-Покровительнице в Чебоксарах, музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино», Саратовский автомобильный мост через Волгу, центр семьи «Казан» в столице Татарстана, а также ракета музейно-выставочного центра «Самара космическая» и памятник Салавату Юлаеву в Уфе.

Голосование завершится 12 декабря в 12:00 по московскому времени. Итоговый дизайн будет утвержден советом директоров Центробанка. Новую купюру представят во второй половине 2025 года.

Накануне сообщалось, что Центробанк России представил новые варианты изображений для купюры номиналом в 1000 рублей. Выпуск банкноты ранее был приостановлен из-за возражений, связанных с изображением дворцовой церкви в Казанском кремле без креста.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с новыми купюрами в 5 тыс. рублей.

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