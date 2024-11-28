ЦБ представил новые варианты изображений для купюры в 1000 рублей

Центробанк России представил новые варианты изображений для купюры номиналом в 1000 рублей. Об этом пишет РБК.

Выпуск банкноты ранее был приостановлен из-за возражений, связанных с изображением дворцовой церкви в Казанском кремле без креста.

«Всего было представлено 40 вариантов изображений на замену, из которых регулятор выбрал 25 новых вариантов для изображений на купюре», — рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банкнота в номинале 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. Эти объекты будут вынесены на голосование. Лицевая сторона купюры останется прежней — с изображениями Нижнего Новгорода.

18 октября 2023 года Центральный Банк России сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей после критики со стороны общественности. До этого новую банкноту раскритиковали в РПЦ. Там оказались недовольны отсутствием храма на купюре в 1000 рублей, где изображено храмовое здание Казанского кремля — в данный момент на его вершине отсутствует крест, так как оно используется как музей.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с новыми купюрами в 5 тыс. рублей.