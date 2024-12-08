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Семь компаний в РФ пытаются зарегистрировать бренд «Орешник»

Роспатент: семь компаний в РФ пытаются зарегистрировать бренд «Орешник»

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Семь компаний в РФ пытаются зарегистрировать бренд «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости по итогам изучения баз «Роспатента».

Заявки были поданы в период с 22 ноября по 29 ноября. Некий Максим Гончарук планирует под названием «Орешник» производить алкогольную продукцию. «Новые технологии» выпускать химические продукты, детали для станков, холодное оружие и ряд других товаров под брендом «Орешник». Объединение «Золотой Бренд» также захотело присвоить себе товарный знак «Орешник. Oreshnik» для неопределенных целей. Еще одна компания — «Беверли» — подала документы на регистрацию знака «Орешник» для предоставления услуг в сфере аренды.

ИП Марина Махно 26 ноября намерена производить вещества для промышленных целей, красители и другую продукцию под брендом «Крепкий Орешник», а ИП Эльмира Саргсян хочет под названием «Могучий Орешник» продавать алкогольную и безалкогольную продукцию: вино, вода, виски, водка и прочее. Некий Антон Умников намерен под брендом «Крепкий Орешник» продавать пищевые ароматизаторы, корм для животных и другую продукцию.

До этого в России начали продавать мерч с «Орешником» и президентом России Владимиром Путиным.

21 ноября Путин в ходе своего обращения к россиянам, дружественным странам и неприятелям сообщил об ударе новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по оборонному предприятию в Днепре. Российский лидер отметил, что испытания прошли успешно, а цель пуска была достигнута.

Ранее Лукашенко поручил ВПК Белоруссии развивать «Орешник» совместно с Россией.

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