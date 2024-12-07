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Лукашенко поручил ВПК Белоруссии развивать «Орешник» совместно с Россией

Генштаб ВС: Белоруссия будет участвовать в развитии «Орешника» вместе с РФ

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Shamil Zhumatov/AP

Белорусский лидер Александр Лукашенко поставил задачу военно-промышленному комплексу (ВПК) совместно с российскими специалистами развивать систему «Орешник». Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил республики Сергей Лагодюк, слова которого приводит Telegram-канал оборонного ведомства страны.

«Мы получили от своего главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие», — заявил он.

По словам Лагодюка, участие Белоруссии в развитии российского оружия обусловлено тем, что на данный момент уровень локализации в этом комплексе белорусских предприятий очень велик. Он подчеркнул, что решение о размещении «Орешника» на территории страны было принято в ответ на действия США и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе.

До этого аналитики Института изучения войны заявили, что потенциальное размещение новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии не увеличивает риск ударов баллистическими ракетами по Украине и странам НАТО.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что с «Орешником» общаться с партнерами будет легче.

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