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Росавиация напомнила, что российские авиакомпании давно не летают в Сирию

Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских судов с 2013 года

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Максим Блинов/РИА Новости

Росавиация в связи с событиями в Сирии напомнила, что полеты гражданских самолетов российских компаний в арабскую республику запрещены с 2013 года. Сообщение приводит РИА Новости.

«Полеты гражданских воздушных судов российских эксплуатантов в воздушном пространстве Сирии запрещены с сентября 2013 года», — отметили там.

ТАСС сообщил, что рейсы авиакомпании Syrian Air, единственного гражданского перевозчика между Москвой и Дамаском, запланированные на 8 декабря, отменены и исключены из онлайн-расписания столичного аэропорта Внуково.

Аэропорт Дамаска остановил свою работу до 18 декабря на фоне захвата столицы Сирии повстанцами. Аэропорт Алеппо вслед за Дамаском также прекратил принимать рейсы.

Утром 8 декабря сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, заявили, что взяли под контроль Дамаск и свергли действующий режим.

Ранее премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны.

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