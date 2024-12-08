Росавиация напомнила, что российские авиакомпании давно не летают в Сирию

Росавиация в связи с событиями в Сирии напомнила, что полеты гражданских самолетов российских компаний в арабскую республику запрещены с 2013 года. Сообщение приводит РИА Новости.

«Полеты гражданских воздушных судов российских эксплуатантов в воздушном пространстве Сирии запрещены с сентября 2013 года», — отметили там.

ТАСС сообщил, что рейсы авиакомпании Syrian Air, единственного гражданского перевозчика между Москвой и Дамаском, запланированные на 8 декабря, отменены и исключены из онлайн-расписания столичного аэропорта Внуково.

Аэропорт Дамаска остановил свою работу до 18 декабря на фоне захвата столицы Сирии повстанцами. Аэропорт Алеппо вслед за Дамаском также прекратил принимать рейсы.

Утром 8 декабря сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, заявили, что взяли под контроль Дамаск и свергли действующий режим.

Ранее премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны.