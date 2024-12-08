Аэропорт Дамаска прекратил работу после захвата столицы Сирии боевиками

Аэропорт Дамаска остановил свою работу до 18 декабря на фоне захвата столицы Сирии боевиками. Об этом говорится в заявлении воздушной гавани.

«Все операции, связанные с рейсами в или из аэропорта Дамаска, в настоящее время приостановлены», — говорится в сообщении.

До этого захватившие Дамаск боевики гарантировали безопасность оставшимся в городе министрам.

8 декабря лидер сирийской оппозиционной Национальной коалиции Хади аль-Бахра объявил о падении режима Башара Асада. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что в стране начался новый этап истории и объявил о готовности передать власть новому правительству.

При этом, где находятся министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, министр обороны Али Махмуд Аббас и президент Сирии Башар Асад, не сообщается. Однако армия Сирии на фоне падения Дамаска заявила о продолжении борьбы с террористами.

Противостояние правительственных сил Сирии и «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, а также боевиков террористических группировок длилось в течение полутора недель. Повстанцы начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

В этот же день под контроль повстанцев перешли крупные населенные пункты Растан и Тальбисе, расположенные между городами Хама и Хомс.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск.

Ранее СМИ узнали о попытке Асада наладить отношения с США и Трампом.