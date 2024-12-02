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Стало известно, какой будет ставка по вкладам в 2025 году

Экономист Балынин назвал справедливой ставку по вкладам в 16-19% в 2025 году

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Справедливая ставка по вкладам в 2025 году составит 16-19%, но банки будут предлагать более выгодные депозиты под 18-21%, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Наиболее справедливая ставка по депозитам находится примерно на уровне ключевой ставки. В 2025 году справедливая ставка по вкладам будет составлять 16-19% (ключевая ставка сейчас — 21%). Но непосредственно предложения на рынке банковских вкладов будут более выгодными (на уровне ключевая ставка + 1 процентный пункт, то есть 18-21%). Резкого снижения ставок по вкладам физических лиц в 2025 году не ожидается. У граждан сохранится возможность получать доход на уровне, значительно превосходящем уровень инфляции», — отметил экономист.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%. В преддверии заседания ЦБ и после решения регулятора банки поднимали ставки по депозитам. По данным финансового маркетплейса «Сравни», сейчас они составляют 18-27%.

Ранее в ВТБ предрекли рост ключевой ставки до 23%.

Ранее стал известен доход по вкладам, с которого россиянам не придется платить налог.

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