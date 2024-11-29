ЦБ России оценил возможности банков платить высокие проценты по вкладам

У российских банков в данный момент «абсолютно точно» есть источники дохода, позволяющие им выплачивать клиентам высокие проценты по долгосрочным вкладам. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что если бы положение дел было другим, то кредитные организации не привлекали бы средства на депозиты.

«Они бы не привлекали депозиты, если им некому предложить соответствующие средства для передачи уже в экономику, для фондирования соответствующих проектов», — пояснил Габуния.

Накануне основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев заявил, что самым выгодным периодом действия банковского вклада в настоящее время является срок от семи до восьми месяцев.

27 ноября генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников сообщал, что темпы роста вложений россиян во вклады в 2023 и 2024 годах стали самыми высокими за последние 14 лет. По итогам августа объем вкладов физлиц (без учета индивидуальных предпринимателей) превысил 50 трлн рублей, отметил Мельников. Ожидается, что по итогам года показатель достигнет 56 трлн рублей (+25%).

Ранее стало известно, сколько налогов заплатят россияне с дохода по вкладам за 2023 год.