Сечин заявил, что Трамп отменит все ограничения на нефтедобычу

Избранный президент США Дональд Трамп в целях снижения стоимости топлива на американском рынке отменит все ограничения на нефтедобычу. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, пишет РИА Новости.

«В целях снижения стоимости топлива на американском рынке, скорее всего, будут отменены (Трампом. — ред.) все ограничения на добычу, снижены налоги, сняты административные барьеры», — сказал он.

По его мнению, Трамп перенаправит инвестиции в реальный сектор от иллюзорной альтернативной энергетики.

Во время своего выступления в Дохе он также заявил, что Соединенным Штатам и их союзникам, чтобы ввести санкции, не нужно выдвигать обвинения, достаточно газетных вырезок.

До этого эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил, что угрозы Трампа в адрес организации БРИКС санкциями отражают стремление политика вернуть США гегемонию.

Ранее глава «Роснефти» заявил о невероятном вкладе России в стабилизацию глобального рынка.