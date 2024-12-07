Глава «Роснефти» заявил, что США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения

Соединенным Штатам и их союзникам, чтобы ввести санкции, не нужно выдвигать обвинения, достаточно газетных вырезок. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на форуме в Дохе, передает РИА Новости.

«Чтобы ввести санкции (США и союзникам. – прим. ред.) не нужно выдвигать обвинение, доказывать вину. Достаточно газетных вырезок», — заявил он.

По словам Сечина, он тоже входит в санкционный список, и некоторым из присутствующих может грозить уголовное преследование за общение с ним.

До этого эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил, что угрозы Трампа в адрес организации БРИКС санкциями отражают стремление политика вернуть США гегемонию. По его словам, избранный президент США выступает за свободные экономические отношения, при этом открыто говорит о репрессиях в отношении тех, кто не согласен с ним.

Ранее политолог рассказал, что общего у Трампа с Жириновским.