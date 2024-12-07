Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Роснефти» заявил, что США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения

Глава «Роснефти» Сечин: США для введения санкций достаточно газетных вырезок

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Соединенным Штатам и их союзникам, чтобы ввести санкции, не нужно выдвигать обвинения, достаточно газетных вырезок. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на форуме в Дохе, передает РИА Новости.

«Чтобы ввести санкции (США и союзникам. – прим. ред.) не нужно выдвигать обвинение, доказывать вину. Достаточно газетных вырезок», — заявил он.

По словам Сечина, он тоже входит в санкционный список, и некоторым из присутствующих может грозить уголовное преследование за общение с ним.

До этого эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил, что угрозы Трампа в адрес организации БРИКС санкциями отражают стремление политика вернуть США гегемонию. По его словам, избранный президент США выступает за свободные экономические отношения, при этом открыто говорит о репрессиях в отношении тех, кто не согласен с ним.

Ранее политолог рассказал, что общего у Трампа с Жириновским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами