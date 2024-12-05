Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Роснефти» заявил о невероятном вкладе России в стабилизацию глобального рынка

Игорь Сечин: Россия и партнеры помогли стабилизировать рынок энергоресурсов

close
Shutterstock/Andrei Stepanov

Обвинения в адрес России о подрыве основ энергетического рынка безосновательны, так как именно Россия и партнеры за последние 10 лет внесли наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках XVII Венского Евразийского экономического форума.

Он отметил, что создание Россией вместе с партнерами ОПЕК+ помогло увеличить долю на рынке нефти до 55%, за счет чего интересы производителей были защищены.

По мнению главы «Роснефти», попытки вытеснить Россию с энергетического рынка приведут к коллапсу мировой экономики.

«Совокупная стоимость природных богатств России составляет $100 трлн (почти в два раза больше аналогичного показателя в США), что накладывает на нашу страну огромную ответственность и обеспечивает надежность поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе», — отметил Сечин.

Также он подчеркнул, что в Арктике сосредоточены 80% мировых запасов нефти и газа, поэтому она должна быть свободна от конфликтов и иностранного вмешательства.

Напомним, XVII Веронский Евразийский экономический форум проходит с 5 по 6 декабря в Рас-Эль-Хайме, ОАЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами