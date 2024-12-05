Глава «Роснефти» заявил о невероятном вкладе России в стабилизацию глобального рынка

Обвинения в адрес России о подрыве основ энергетического рынка безосновательны, так как именно Россия и партнеры за последние 10 лет внесли наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках XVII Венского Евразийского экономического форума.

Он отметил, что создание Россией вместе с партнерами ОПЕК+ помогло увеличить долю на рынке нефти до 55%, за счет чего интересы производителей были защищены.

По мнению главы «Роснефти», попытки вытеснить Россию с энергетического рынка приведут к коллапсу мировой экономики.

«Совокупная стоимость природных богатств России составляет $100 трлн (почти в два раза больше аналогичного показателя в США), что накладывает на нашу страну огромную ответственность и обеспечивает надежность поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе», — отметил Сечин.

Также он подчеркнул, что в Арктике сосредоточены 80% мировых запасов нефти и газа, поэтому она должна быть свободна от конфликтов и иностранного вмешательства.

Напомним, XVII Веронский Евразийский экономический форум проходит с 5 по 6 декабря в Рас-Эль-Хайме, ОАЭ.