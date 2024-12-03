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На российский рынок возвращаются международные бренды одежды и обуви

На российский рынок могут выйти еще 13 международных брендов

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tartanparty/Shutterstock/FOTODOM

На российский рынок розничной торговли в ближайшее время могут выйти еще 13 международных брендов, среди них семь — европейские. Об этом сообщила старший директор консалтинговой компании СORE.XP Марина Малахатько, передает ТАСС.

Среди этих компаний 10 специализируются на продаже одежды, обуви и аксессуаров, рассказала она.

«Примечательно, что 7 из 13 планирующих выход в Россию брендов — представители европейских стран», — подчеркнула Малахатько.

Компании соблюдают конфиденциальность в процессе согласования сделок, что сокращает возможности прогнозирования выхода новых игроков, при этом ожидается, что в целом количество новых компаний в РФ сохранится на уровне последних двух лет. Речь идет о 25 брендах, отметила она.

Экспансия иностранных брендов в Россию «очень умеренная», так как мало кто выходит на рынок без партнеров. Заинтересованность к рынку проявляют небольшие семейные бренды, добавила представитель СORE.XP.

В конце ноября экономист Светлана Петрова сообщила, что на фоне роста курса доллара и евро в РФ ожидается подорожание бытовой техники, одежды и обуви.

Ранее сообщалось, что российские модные бренды за два года смогли укрепить позиции на рынке.

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