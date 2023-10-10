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Ralf Ringer рискует обанкротиться из-за блокировки счетов

«Ъ»: Ralf Ringer грозит банкротство из-за невозможности расплатиться по долгам

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Одному из крупных игроков на российском рынке обуви — компании Ralf Ringer грозит банкротство. Заявление о признании ретейлера несостоятельным подала компания-арендодатель его производственных площадей в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, сумма долга Ralf Ringer перед арендодателем невелика, однако полная блокировка счетов из-за разбирательств с налоговой не позволяет ретейлеру расплатиться с кредитором. Юрист Вадим Бородкин отметил, что арест счетов обычно накладывается без исключений для текущих платежей. Это парализует деятельность компании и делает выход из кризиса практически невозможным.

Как выяснил «Коммерсантъ», заявление о банкротстве Ralf Ringer подала компания «Стивали», владеющая обувной фабрикой в Талдоме. Ретейлер арендовал там производственные площади и теперь задолжал арендодателю более 20,7 млн рублей.

В Ralf Ringer заявили, что намерены погасить долг, однако не могут этого сделать из-за ареста всех счетов компании в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов. Ранее налоговая доначислила ретейлеру 1,5 млрд рублей платежей, решение было признано законным.

По мнению экспертов, инициирование банкротства арендодателем может быть попыткой получить контроль над процедурой, поскольку он связан с Ralf Ringer через владение долями в дочерних компаниях. Целью может быть назначение управляющего, независимого от налоговой службы, считают аналитики.

На прошлой неделе Россиян предупредили об опасности процедуры банкротства при выплате ипотеке.

Ранее в «Роснано» предупредили, что могут обанкротиться. Компания задолжала 95 млрд рублей.

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