Гендиректора Ralf Ringer обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Москвы передала в суд дело против генерального директора российской обувной компании Ralf Ringer и его предполагаемого пособника в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 588 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летних генеральных директоров АО «Ральф Рингер» и ООО «Промснабпоставка». В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)», — говорится в пресс-релизе.

Дело было направлено в Останкинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

По данным прокуратуры, обвиняемые использовали реквизиты 14 аффилированных компаний и подконтрольное ООО «Промснабпоставка», чтобы внести ложные данные о своих сделках в налоговые декларации. В итоге компания Ralf Ringer не уплатила налоги на добавленную стоимость за 2015–2017 годы на сумму более 588 миллионов рублей.

Прокуратура Москвы подала иск о возмещении ущерба, причиненного государственному бюджету, в связи с чем суд наложил арест на финансовые средства обвиняемых, а также на недвижимость и средства, связанные с их фирмами, в размере недоимки.

Накануне почетный адвокат России Никита Филиппов рассказал, что россиянам начислят пени и запретят выезжать за границу, если они не оплатят налоги до 1 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ralf Ringer может обанкротится из-за невозможности расплатиться по долгам.