Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гендиректора Ralf Ringer обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Гендиректора Ralf Ringer будут судить за уклонение от уплаты НДС на ₽588 млн

close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Москвы передала в суд дело против генерального директора российской обувной компании Ralf Ringer и его предполагаемого пособника в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 588 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летних генеральных директоров АО «Ральф Рингер» и ООО «Промснабпоставка». В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)», — говорится в пресс-релизе.

Дело было направлено в Останкинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

По данным прокуратуры, обвиняемые использовали реквизиты 14 аффилированных компаний и подконтрольное ООО «Промснабпоставка», чтобы внести ложные данные о своих сделках в налоговые декларации. В итоге компания Ralf Ringer не уплатила налоги на добавленную стоимость за 2015–2017 годы на сумму более 588 миллионов рублей.

Прокуратура Москвы подала иск о возмещении ущерба, причиненного государственному бюджету, в связи с чем суд наложил арест на финансовые средства обвиняемых, а также на недвижимость и средства, связанные с их фирмами, в размере недоимки.

Накануне почетный адвокат России Никита Филиппов рассказал, что россиянам начислят пени и запретят выезжать за границу, если они не оплатят налоги до 1 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ralf Ringer может обанкротится из-за невозможности расплатиться по долгам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами