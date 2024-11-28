В России станет больше товаров, которые нельзя купить просроченными

Правительство России расширило перечень товаров, которые будет невозможно купить по истечении срока годности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

Из документа следует, что при попытке покупки определенного товара касса будет автоматически блокироваться. Блокировка кассы будет происходить в том случае, если в системе «Честный знак» нет данных о маркировке товара, а также когда он запрещен к продаже надзорными органами или у него истек срок годности.

Таким образом, с 1 сентября 2025 года будет невозможна продажа ветеринарных препаратов и велосипедов, тогда как с 1 октября — красной и черной икры и безалкогольного пива.

В свою очередь, с 1 марта 2026 года будет невозможно приобрести просроченные корма для животных, а с 1 мая — растительное масло и производные.

Накануне сообщалось, что в России планируют усилить контроль за продажей товаров на маркетплейсах. Как писала газета «Известия» со ссылкой на ответ Минпромторга главе «Общественной потребительской инициативы» Олегу Павлову, несоответствие обязательным требованиям и отсутствие информации на русском языке многократно повышает риски для здоровья покупателей.

Ранее были названы главные уловки мошенников во время «Черной пятницы».