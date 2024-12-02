Путин вывел из управления Росимущества компанию «Балтика»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, выводящий из-под внешнего управления Росимущества акции пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие Carlsberg. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Из списка активов исключены 98,56% «Балтики», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион» (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg).

В октябре президент передал во временное управление Росимущества активы производителя консервов «Главпродукта». Изменения внесены в список имущества компании и ценных бумаг. В частности, в перечень добавили 100% долей в ООО «Балтийский консервный завод», в ООО «Главпродукт-патент», в ООО «Промсельхозинвест» и другие связанные между собой компании.

Ранее Росимущество потребовало изъятия объектов на бывшем заводе Heineken.