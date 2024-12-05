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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Финансист Шепелев ожидает доллар по 102 рубля на будущей неделе

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Shutterstock

На следующей неделе доллар будет стоить 102 рубля, евро — 107 рублей по курсу ЦБ, а юань на бирже — 14 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Курсовая динамика на будущей неделе может быть разнонаправленной, но в целом мы ожидаем движения валют к более экономически обоснованным уровням. Юань может приблизиться к 14 рублям, доллар — к 102 рублям, евро — к 107 рублям. Центробанк приостановил до конца года покупки инвалюты в рамках исполнения бюджетного правила. В то же самое время продолжается адаптация отечественных компаний к санкционным ограничениям, затруднившим трансграничные расчеты», — отметил эксперт.

По его словам, формируются альтернативные каналы для расчетов, и по мере их налаживания давление на рубль должно постепенно снижаться. При этом значительного укрепления рубля Шепелев не ожидает — против нацвалюты работают напряженная геополитика и сезонное увеличение бюджетных расходов и потребительской активности.

4 декабря доллар стоил 106,2 рубля, а евро — 112 рублей по курсу ЦБ. Курс юаня на Мосбирже превышал 14 рублей.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать доллар по 200 рублей.

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