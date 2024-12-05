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Силуанов рассказал, когда ситуация с рублем «будет в порядке»

Силуанов заверил, что в ближайшие недели ситуация с рублем нормализуется

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ближайшее время ситуация с курсом рубля нормализуется. Его слова приводит агентство «Прайм».

Он отметил, что «вся эта ситуация с рублем» сложилась после введения санкций в отношении участника внешнеэкономических расчетов «Газпромбанка». По его словам, в настоящее время ситуация стабилизируется и находятся новые возможности расчетов за рубежом.

«Я думаю, неделя-две и все будет в порядке», — сказал министр.

На прошлой неделе на валютном рынке Forex курс доллара превысил 114 рублей, евро — 120 рублей. К 5 декабря официальные курсы доллары и евро, устанавливаемые Банком России, опустились до 104,2 руб. и 110,2 руб. соответственно. Курс американской валюты расчетами на 6 декабря составил 103,4 руб., европейской валюты — 109,8 руб.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев рассказал «Газете.Ru», что на следующей неделе доллар будет стоить 102 рубля, евро — 107 рублей по курсу ЦБ, а юань на бирже — 14 рублей. По его словам, формируются альтернативные каналы для расчетов, и по мере их налаживания давление на рубль должно постепенно снижаться. При этом значительного укрепления рубля Шепелев не ожидает — против нацвалюты работают напряженная геополитика и сезонное увеличение бюджетных расходов и потребительской активности.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать доллар по 200 рублей.

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