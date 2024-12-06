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Назван самый подорожавший продаваемый за границу российский продукт

ЦЦИ: экспортные цены на российское подсолнечное масло выросли на 42,5 %

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Depositphotos

Экспортный индекс российского подсолнечного масла увеличился на 4,1% в начале декабря относительно ноября, до $1,13 тыс. за тонну, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

В годовом выражении увеличение индекса составило 42,5%, уточнили аналитики центра. В результате подсолнечное масло оказалось самым подорожавшим российским продуктом, отправляемым иностранным покупателям, с начала 2024 года.

Рост стоимости на этот продукт объяснили высоким спросом на него в мире и сокращением глобального предложения растительных масел. Кроме того, на ситуацию с ценами на подсолнечное масло повлияла нехватка пальмового.

В конце ноября Минсельхоз сообщал, что пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в декабре 2024 года повысится до 9 тыс. 195,8 руб. за тонну против 2 тыс. 891,1 руб. в ноябре.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что подсолнечное масло в России подорожало после того, как его экспортная стоимость при поставке из Новороссийска за месяц выросла на 11%, а за год — 43,2%.

Ранее были названы полезные продукты, которыми нельзя «увлекаться».

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