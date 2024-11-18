Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы полезные продукты, которыми нельзя «увлекаться»

Daily Mail: авокадо и маслом кокоса лучше не злоупотреблять из-за избытка жиров

close
Depositphotos

Кокосовое масло и авокадо нужно потреблять с осторожностью, поскольку эти продукты содержат большое количество жиров. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Эмили Лиминг.

Врач уточнила, что ярко-зеленые плоды авокадо богаты клетчаткой и полезными жирами, которые снижают уровень вредного холестерина и предотвращают образование бляшек в артериях. Однако даже полезные жиры могут стать причиной набора веса. По словам диетолога, в одном среднем авокадо может содержаться до 20 г жира и примерно 250 калорий (примерно столько же входит в состав шоколадного батончика).

Кокосовое масло также часто рекламируют как полезный продукт, но высокое содержание насыщенных жиров говорит о том, что это не так. Несмотря на то, что без насыщенных жиров невозможна слаженная работа внутренних органов, их избыток может повышать уровень холестерина в крови и увеличить риск сердечных заболеваний.

Диетолог отметила, что в порции кокосового масла объемом 15 мл содержится около 13 г насыщенных жиров — почти половина рекомендуемой суточной нормы в 30 г.

Ранее был развеян миф о вреде подсолнечного масла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами