В России подорожало подсолнечное масло

Подсолнечное масло в России подорожало после того как его экспортная стоимость при поставке из Новороссийска за месяц выросла на 11%, а за год — 43,2%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В статье отмечается, что рост мировых цен на пальмовое масло, которое с начала 2024 года подорожало примерно на треть, также стимулирует повышение спроса на подсолнечное.

В конце октября стало известно, что за девять месяцев 2024 года поставки пальмового масла в РФ сократились на 8,7% и составили 638 тысяч тонн. Прежде всего, это связано с логистическими трудностями — маршрут доставки продукта пролегал через Красное море. Вторым фактором, который послужил причиной сокращения поставки товара в Россию, стал рост мировых цен на пальмовое масло, так как в Индонезии случился неурожай.

18 октября «Руспродсоюз» заявил, что средняя наценка российских торговых сетей на сливочное масло достигла 70%.

Ранее экономист объяснил, чем вызван скачок цен на сливочное масло в России.