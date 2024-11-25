Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в декабре повысится в 3 раза

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в декабре 2024 года повысится до 9 тыс. 195,8 руб. за тонну против 2 тыс. 891,1 руб. в ноябре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт подсолнечного шрота также повысится до 3 тыс. 788,4 руб. против 3 тыс. 422,4 руб. в ноябре.

Индикативные цены (фиксированные рыночные цены для каждого ввозимого товара. — «Газета.Ru») составили: на масло — $954,7 за тонну ($897 месяц назад), на шрот — $212,5 ($215).

Плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло в размере 70% введена с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года.

В августе 2024 года кабмин продлил действие пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота до 1 сентября 2026 года.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что подсолнечное масло в России подорожало после того, как его экспортная стоимость при поставке из Новороссийска за месяц выросла на 11%, а за год — 43,2%. Отмечается, что рост мировых цен на пальмовое масло, которое с начала 2024 года подорожало примерно на треть, также стимулирует повышение спроса на подсолнечное.

Ранее эксперт объяснил причины скачка цен на подсолнечное масло.