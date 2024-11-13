Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в какой стране G20 самое дешевое сливочное масло

Россия заняла восьмое место среди стран G20 с самым дешевым сливочным маслом

close
Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Индия заняла первое место среди стран «Большой двадцатки» с самыми низкими ценами на сливочное масло. Купить пачку весом 200 граммов можно всего за $1,37, пишет РИА Новости.

Второе место в рейтинге заняла Венгрия. Покупка сливочного масла в этой стране обойдется в среднем в $1,76. Топ-3 замыкает Португалия с $1,9. В пятерку также вошли США ($1,94) и Польша ($1,96).

Россия заняла восьмое место среди стран G20 по доступности сливочного масла с точки зрения цены. Средняя стоимость пачки весом 200 граммов составляет $2,09.

Средняя цена сливочного масла в проанализированных государствах составила $2,78.

Участниками «Группы двадцати» являются: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.

Ранее россиян обвинили в росте цен на сливочное масло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами