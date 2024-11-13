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В 21 регионе России заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло

ФАС: в 21 регионе РФ заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В 21 регионе России заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«Соблюдение заключенных соглашений будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан», — говорится в сообщении.

В настоящее время средние розничные цены на сливочное масло в России составляют порядка 1040,7 рубля за килограмм. Эта сумма стала на 20,4% выше, чем была в январе текущего года.

В свою очередь «Руспродсоюз» сообщал, что на сегодняшний средняя наценка российских торговых сетей на сливочное масло достигла около 70%. С начала года этот продукт подорожал почти на 20%.

Причиной подорожания называют рост себестоимости производства, а среди последствий – снижение потребительского спроса в ретейле, где продажи упали на 1,3% с октября прошлого года по сентябрь 2024 года.

Ранее стало известно, в какой стране G20 самое дешевое сливочное масло.

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