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Сливочное масло за неделю стало еще дороже

Росстат: сливочное масло за неделю подорожало на 1,4%

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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Цены на сливочное масло за неделю с 12 по 18 ноября выросли на 1,4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С начала года стоимость товара выросла уже более чем на 30%.

Другие молочные продукты за неделю также подорожали. Цены на твердые, полутвердые и мягкие сыры увеличились на 1,3%. Пастеризованное молоко и сметана стали дороже на 0,9%. Стоимость стерилизованного молока выросла на 0,8%, творога — на 0,6%.

Рост цен фиксировался и на другие продукты, в частности овощи. Цены на огурцы за период подскочили на 11,3%, помидоры подорожали на 6%. Стоимость белокочанной капусты увеличилась на 4,7%. Кроме того, подорожали репчатый лук (+4,4%), картофель (+3,8%), столовая свекла (1,6%), морковь (+1,3%).

Всего за последний год продукты питания в России подорожали на 50-100%, оценил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.

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