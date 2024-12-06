Эксперты сравнили удобство жизни в Москве, Лондоне и Сеуле

Москва стала одним из лидеров по уровню развития городской среды. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты исследования компании Б1 «Городская среда для жизни и работы: сравнение мегаполисов».

Эксперты организации проанализировали крупные мегаполисы мира по ряду показателей: доступность жилья (аренда и покупка) и коммерческой недвижимости, развитость транспортной системы, разнообразие объектов досуга, доступность здравоохранения и образования, а также состояние рынка труда. Всего было рассмотрено десять городов: Москва, Сеул, Шанхай, Токио, Дубай, Стамбул, Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Рио-де-Жанейро.

Аналитики назвали Дубай и столицу России городами с наиболее доступным арендуемым и собственным жильем. Также Москва вышла в лидеры по высокому разнообразию объектов досуга и наиболее развитым общественным транспортом. В этих двух категориях она разделила первое место с Сеулом.

С Токио российская столица делит первые позиции по высокому уровню доступности высшего образования и здравоохранения, а с Берлином — высокий уровень развития коммерческой недвижимости. Лидерство по всем показателям трех этих мегаполисов эксперты объяснили тем, что внимание в них равномерно распределено по всем сферам улучшения городской среды, а среднестатистический житель имеет максимальные возможности для жизни и работы.

Москву также назвали одним из лидеров по доступности общественного транспорта. При этом она уступает по числу станций на один миллион населения Нью-Йорку, Берлину и Сеулу. Также в столице РФ один из самых доступных проездов на общественном транспорте, где две поездки обходится в 2,4% от среднего уровня дохода в день.

Москва находится на первом месте по числу музеев — 420. На втором месте по этому показателю располагается Лондон (чуть более 190), на третьем — Токио (порядка 170). По числу театров, которых в столице есть около 420, она уступает только Нью-Йорку (640) и Сеулу (440).

В ноябре Москва заняла первое место в мониторинге российских городов по качеству жизни Финансового университета при правительстве РФ по итогам 2024 года.

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