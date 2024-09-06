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Стало известно, жители каких городов чаще всего летают в Москву

«Авиасейлс»: чаще всего в Москву прилетают из Петербурга и Екатеринбурга

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Depositphotos

За минувшее лето 25% всех бронирований авиабилетов пришлось на Москву – это на 10% больше, чем годом ранее. Чаще других в столицу летали из Санкт-Петербурга (10%) и Екатеринбурга (8%), передает RT со ссылкой на данные «Авиасейлс».

В Москве путешественники проводили в среднем три дня. В среднем перелет одного взрослого пассажира этим летом обходился в 11,3 тыс. рублей.

А вот жители Екатеринбурга в столицу летали в среднем на четыре дня, причем большинство – семьями. Они на билеты в обе стороны потратили в среднем 15,8 тыс. рублей.

Третье место заняли туристы из Казани (6%), которые также в столице задерживались на три дня. Дорога взрослому казанцу до столицы обходилась в 10,5 тыс. рублей. Уфимцы в столицу летали также часто (6%), однако стоимость дороги для них уже выше – 15,9 тыс. рублей.

Частыми гостями в столице этим летом были также жители Самары – они летали в Москву на четыре дня, а перелет им обходился в 13,4 тыс. рублей в обе стороны.

До этого специалисты сообщали, что на это лето количество бронирований туристического жилья в России выросло на две трети по сравнению с прошлым годом. Лидером по числу заказов стал Санкт-Петербург, а Москва заняла второе место. Также в топ-3 оказались курортные города Краснодарского края — Сочи, Адлер, Анапа и Геленджик.

Турэксперты ранее назвали популярные у туристов места в Москве.

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