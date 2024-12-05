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Путин оценил способности БАМа

Путин: провозная способность БАМа и Транссиба существенно увеличилась

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Провозная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб) существенно выросла за последние несколько лет, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает агентство РИА Новости.

Это произошло в результате того, что власти страны за последние шесть лет нарастили объем работ по восточному полигону железных дорог благодаря расширению магистральной инфраструктуры.

На этой неделе стало известно, что российские студенческие отряды проложили 110 километров обновленных путей БАМа в 2024 году. В стройке участвовали три тысячи бойцов студенческих отрядов из 40 регионов России.

В ноябре «Коммерсантъ» написал, что расходы на реконструкцию БАМа и Транссибирской магистрали в 2025 году решили урезать в пять раз, до 75 млрд рублей. Возможное сокращение финансирования модернизации магистралей связывают с ростом стоимости кредита из-за высокой ключевой ставки.

Ранее в РЖД рассказали о нехватке машинистов.

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