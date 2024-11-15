В РЖД рассказали о нехватке машинистов

РЖД не хватает около 2,5 тыс. машинистов, заявил заместитель генерального директора компании Дмитрий Шаханов. Его слова приводит «Интерфакс».

«В настоящее время в компании работает около 118 тыс. машинистов. [Необходимо] 120,5 тыс.», — поделился представитель РЖД.

В основном дефицит наблюдается на Восточном полигоне (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали), рассказал Шаханов. По его словам, это связано с изменением грузопотоков.

При этом общий процент укомплектованности машинистами в РЖД составляет 97,4%, поэтому говорить про острый дефицит специалистов этого профиля не приходится, заключил Шаханов.

Для закрытия вакансий компания с ноября подняла зарплаты машинистам и их помощникам, а также увеличила стипендии для обучающихся профессии. Кроме того, в РЖД ввели механизм «подъемных» — при трудоустройстве специалистам будут выплачивать по 150 тыс. рублей единовременно.

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