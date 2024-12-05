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В шести российских регионах появилась новая пятитысячная купюра

В шести регионах Дальнего Востока появилась новая пятитысячная купюра

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Новая купюра номиналом в пять тысяч рублей появилась в обороте в шести регионах Дальнего Востока. Об этом сообщило РИА Новости дальневосточное управление Банка России (ЦБ РФ).

По словам представителя регулятора, новые купюры появились в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Якутии, Амурской и Сахалинской областях.

В ЦБ обратили внимание, что банкоматы уже подготовлены к приему новых банкнот. При этом купюры старого и нового образца можно использовать в равной степени.

В конце ноября Центробанк России представил новые варианты изображений для купюры номиналом в 1000 рублей. Выпуск банкноты ранее был приостановлен после критики со стороны общественности, связанной с изображением дворцовой церкви в Казанском кремле без креста. Новую банкноту раскритиковали в РПЦ. Там оказались недовольны отсутствием храма на купюре в 1000 рублей, где изображено храмовое здание Казанского кремля — в данный момент на его вершине отсутствует крест, так как оно используется как музей.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с новыми купюрами в 5 тыс. рублей.

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