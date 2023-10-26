В ЦБ предупредили россиян о мошенничестве с новыми купюрами в 5 тыс. рублей

После выхода новости о модернизации банкнот номиналом 5 тыс. рублей жителям Москвы и Подмосковья начали поступать звонки от мошенников, которые убеждают в срочном порядке обменять старые купюры на новые. Об этом «Газете.Ru» рассказал замначальника отдела защиты информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Потехин.

«Аргумент – привычные нам пятитысячные со дня на день перестанут использоваться, нужно спешить! Мошенники представляются сотрудниками Центрального банка или социальной службы. Аферисты вежливо предлагают приготовить все сбережения к заранее оговоренному времени, когда человек сможет передать их для обмена», — пояснил Потехин.

Далее мошенники забирают приготовленные сбережения под расписку и обещают все проверить и привезти «новые банкноты» позже. Человек теряет и старые, и новые деньги. А если злоумышленники и «меняют» при встрече деньги, человек получает подделки.

«В реальности никакого обязательного обмена нет и не будет! Более того, обновленные банкноты номиналом 5 тыс. рублей поступят в оборот нескоро. Необходимо время на адаптацию оборудования для приема и выдачи банкнот – только по мере его настройки банкноты будут появляться в обращении. Но и после этого они будут использоваться для расчетов наравне с привычными для нас банкнотами образца 1997 года», — сказал Потехин.

Он уточнил, что замена одних купюр на другие будет проходить естественным образом – по мере износа и обветшания старых банкнот. На это уйдет не один год, добавил эксперт.

В Банке России напомнили, что для надежного определения подлинности банкнот нужно проверять не менее трех защитных признаков. Их можно определить на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения.

Например, на новой 5-тысячной купюре на просвет виден водяной знак. Он расположен на светлом поле в правой части банкноты, выполнен с плавными переходами от светлых участков к темным и включает высокосветлое изображение здания Главпочтамта и высокосветлое число «5000» с контрастными темными фрагментами.

При наклоне банкноты можно увидеть цветопеременный элемент – скрытые цифры. На лицевой стороне на однотонном поле, содержащем слово «РОССИЯ», при наблюдении под острым углом к поверхности банкноты появляются скрытые цифры номинала, каждая цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180º без изменения угла зрения окраска каждой цифры меняется.

На ощупь можно определить обладающие повышенным рельефом надписи «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», цифровое обозначение номинала и штрихи по краям банкноты.

ЦБ РФ ввел в обращение модернизированные банкноты номиналом 5 тыс. рублей 16 октября 2023 года.

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