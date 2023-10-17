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В РПЦ раскритиковали новую купюру в 1000 рублей

РИА Новости: РПЦ недовольна отсутствием креста на храме на купюре в 1000 рублей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В РПЦ недовольны отсутствием креста на храме, изображенном на новой купюре в 1000 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Московской патриархии.

На обновленной банкноте запечатлели храм Казанского кремля. Сейчас на вершине здания действительно отсутствует крест, внутри храма не проводятся регулярных служб, оно используется как музей. При этом на купюре присутствует минарет с полумесяцем.

«Вопрос в том, почему выбрали именно это изображение, которое, на наш взгляд, не отражает межрелигиозного характера Казани. Мы знаем, что в Казани много мечетей и православных храмов. Странно, что на изображении, посвященном Казани, не нашлось места для православного храма с крестом», — заявили в Русской православной церкви.

По словам спикера агентства, в Церкви надеются, что все здания, которые изначально использовались в религиозных целях, будут возвращены «к своему статусу и предназначению».

Днем 16 октября Банк России прокомментировал информацию о выпуске десятитысячной купюры.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

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