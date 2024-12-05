В ФРГ заявили о бюджетной лазейке для оказания помощи Украине

ФРГ должна оказывать дополнительную помощь Украине сверх федерального бюджета, заявил лидер фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених. Об этом сообщает телеканал NTV.
Депутат указал на имеющуюся бюджетную лазейку, которой следует воспользоваться, если политика Соединенных Штатов в отношении Украины изменится после прихода Дональда Трампа на пост президента страны. Мютцених отметил, что решение о превышении пределов бюджета должно быть принято до федеральных выборов.
Такое решение может стать исключением из «долгового тормоза», который запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.
4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны G7 завершают работу по выдаче Украине помощи из замороженных активов Российской Федерации.
В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены альянса должны наращивать поставки Украине наступательных вооружений.
Ранее Байден поручил определить необходимость выделить Украине дополнительные средства.