В ФРГ заявили о бюджетной лазейке для оказания помощи Украине

ФРГ должна оказывать дополнительную помощь Украине сверх федерального бюджета, заявил лидер фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених. Об этом сообщает телеканал NTV.

Депутат указал на имеющуюся бюджетную лазейку, которой следует воспользоваться, если политика Соединенных Штатов в отношении Украины изменится после прихода Дональда Трампа на пост президента страны. Мютцених отметил, что решение о превышении пределов бюджета должно быть принято до федеральных выборов.

Такое решение может стать исключением из «долгового тормоза», который запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны G7 завершают работу по выдаче Украине помощи из замороженных активов Российской Федерации.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены альянса должны наращивать поставки Украине наступательных вооружений.

Ранее Байден поручил определить необходимость выделить Украине дополнительные средства.