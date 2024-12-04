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В НАТО призвали наращивать поставки Украине наступательных вооружений

Генсек НАТО Рютте призвал нарастить поставки Киеву наступательных вооружений

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Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены альянса должны наращивать поставки Украине наступательных вооружений. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, «это все связано с необходимостью изменения траектории конфликта».

«Мы должны делать все возможное для помощи Украине, увеличивать поставки ПВО, особенно для энергетической инфраструктуры, но также наращивать поставки наступательных вооружений», — отметил Рютте.

Также он добавил, что Украине необходимо, возможно, больше отправить людей на фронт.

До этого сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте предложил Киеву отложить любые мирные переговоры с Россией, отметив, что Запад сначала должен отправить Вооруженным силам Украины оружие в целях усиления переговорных позиций Украины. При этом, как отмечается, Рютте добавил, что Украина сама должна решить, когда она будет готова начать переговоры.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский предложил завершить конфликт в стране без возвращения Украине потерянных территорий. Взамен он хочет, чтобы страну взяли в НАТО.

Ранее стало известно, когда Запад может достичь согласия по вопросу Украины в НАТО.

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