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Названа сумма выведенных с Украины денег после обретения независимости

АРМА: за 33 года независимости с Украины вывели более $100 миллиардов

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Depositphotos

За 33 года независимости с Украины было выведено свыше $100 миллиардов. Эта информация была озвучена главой украинского Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Еленой Думой, сообщает РИА Новости.

Представитель агентства отметила, что озвученная сумма является динамичной. Она включает в себя все средства, которые были вывезены из страны в последние годы и в настоящее время находятся за ее пределами.

По словам Думы, для возвращения этих активов агентство разработало и утвердило процедуру обращения с арестованными активами, находящимися за границей.

Исполнительный директор «Европейской бизнес ассоциации» Анна Деревянко сообщила, что в настоящее время размер теневой экономики Украины оценивается от 400 до 500 млрд гривен, что соответствует $9,6-$12 млрд.

В октябре Франция выдвинула предложение усилить контроль государств — членов Евросоюза и Европарламента над предоставленным ЕС Киеву кредитом, который, как предполагают в Брюсселе, будет погашен с помощью доходов от замороженных активов РФ.

Ранее в минфине Украины заявили о повышении налогов в стране.

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