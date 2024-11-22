Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Стоимость биткоина преодолела отметку в $99 тысяч, установив новый рекорд

close
Pexels

Стоимость биткоина впервые превысила $99 тысяч. Такие данные торгов приводит крупнейшая криптовалютная биржа Binance.

По данным платформы, в 6:20 мск биткоин стоил $99,2 тысячи. Это значение является новым историческим максимумом для данной криптовалюты.

Предыдущий рекорд был установлен 21 ноября в 08:00 мск, когда стоимость биткоина поднялась выше $97 тысяч.

21 ноября «Коммерсантъ» писал, что рост стоимости криптовалюты обусловлен ожиданиями, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать внедрению более упрощенного регулирования в сфере криптовалют.

12 ноября аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский предрек, что стоимость биткоина продолжит расти и превысит отметку в $100 тысяч. По его словам, скачки цен на биткоин выгодны тем, кто его «раскручивает». При этом за этой валютой ничего не стоит — это просто модный тренд, с которым играют люди, считает эксперт.

Ранее экономист предрек рост криптовалюты Ethereum вслед за биткоином.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами