Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые превысила $99 тысяч. Такие данные торгов приводит крупнейшая криптовалютная биржа Binance.

По данным платформы, в 6:20 мск биткоин стоил $99,2 тысячи. Это значение является новым историческим максимумом для данной криптовалюты.

Предыдущий рекорд был установлен 21 ноября в 08:00 мск, когда стоимость биткоина поднялась выше $97 тысяч.

21 ноября «Коммерсантъ» писал, что рост стоимости криптовалюты обусловлен ожиданиями, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать внедрению более упрощенного регулирования в сфере криптовалют.

12 ноября аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский предрек, что стоимость биткоина продолжит расти и превысит отметку в $100 тысяч. По его словам, скачки цен на биткоин выгодны тем, кто его «раскручивает». При этом за этой валютой ничего не стоит — это просто модный тренд, с которым играют люди, считает эксперт.

Ранее экономист предрек рост криптовалюты Ethereum вслед за биткоином.