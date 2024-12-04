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Путин спрогнозировал рост грузоперевозок по Севморпути

Путин: объемы грузоперевозок по Северному морскому пути будут расти

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Павел Львов/РИА «Новости»

Грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) уже превысили показатели советского периода и будут расти дальше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Объемы товарооборота увеличиваются, растет интерес к таким маршрутам, как Северный морской путь — это вдоль, главным образом, Российского берега в Арктике», — сказал президент.

В октябре Путин заявлял, что Россия планирует реализовать масштабный план развития Севморпути. В рамках него пополнится ледокольный флот, в том числе суда на атомной тяге, а для обкатки маршрутов запустят каботажные рейсы.

Кроме того, сейчас модернизируются спутниковые группировки, строятся новые топливные терминалы, центры безопасности судоходства и другие объекты обеспечения береговой инфраструктуры.

Северный морской путь — судоходный маршрут в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек.

Ранее было названо необходимое количество судов для развития Севморпути.

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