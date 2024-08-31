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Названо необходимое количество судов для развития Севморпути

«Известия»: для развития Севморпути потребуется еще до ста судов к 2030 году

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Лулишов Соломон/РИА «Новости»

К 2030 году необходимо будет дополнительно построить до 100 судов ледового класса для грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на Главное управление СМП.

По информации издания, для развития транспортировки также рассматривается возможность использования судов, не обладающих ледовым классовым сертификатом.

В августе 2022 года российское правительство утвердило стратегию развития СМП до 2035 года. Согласно этому плану, объем грузопотока на маршруте должен достичь 80 млн тонн к 2024 году, 150 млн тонн к 2030 году и 220 млн тонн к 2035 году.

Отмечается, что Северный морской путь занимает ключевую позицию в развитии международных связей России. Он предоставляет отечественным производителям доступ к рынкам Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, что позволяет значительно снизить затраты времени и ресурсов на транзитные грузовые перевозки между странами Европы и Азии в Северном полушарии.

До этого НОВАТЭК отправил первую в 2024 году партию сжиженного газа по Севморпути.

Ранее Северному морскому пути предложили присвоить имя Чилингарова.

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