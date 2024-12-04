Путин отреагировал на угрозы Трампа ввести пошлины странам БРИКС

Президент РФ Владимир Путин, комментируя угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины за отказ от доллара, заявил, что Трамп четыре года не был у власти, и за это время позиции доллара были подорваны. Об этом российский президент сказал на форуме ВТБ «Россия зовет!», трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Преемники Трампа, его политические противники очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты», — сказал Путин.

Он добавил, что в настоящее время доллар используется как инструмент политической, «а может быть даже и вооруженной борьбы, чтобы нанести ущерб другим странам».

1 декабря победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты. Он пообещал, что любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой».

Ранее в Совфеде усомнились в угрозах Трампа ввести 100% пошлины в адрес стран БРИКС.