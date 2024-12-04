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Путин отреагировал на угрозы Трампа ввести пошлины странам БРИКС

Путин ответил на угрозы Трампа ввести пошлины странам БРИКС за отказ от доллара

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Владимир Гердо/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, комментируя угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины за отказ от доллара, заявил, что Трамп четыре года не был у власти, и за это время позиции доллара были подорваны. Об этом российский президент сказал на форуме ВТБ «Россия зовет!», трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Преемники Трампа, его политические противники очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты», — сказал Путин.

Он добавил, что в настоящее время доллар используется как инструмент политической, «а может быть даже и вооруженной борьбы, чтобы нанести ущерб другим странам».

1 декабря победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты. Он пообещал, что любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой».

Ранее в Совфеде усомнились в угрозах Трампа ввести 100% пошлины в адрес стран БРИКС.

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