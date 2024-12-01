В Совфеде не поверили угрозам Трампа ввести 100-процентные пошлины в адрес стран БРИКС

Угроза избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины в адрес стран БРИКС в размере 100%, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты, носит декларативный характер и на деле нереализуема. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что Трампу свойственно делать вид, будто бы он способен решать все острые проблемы «одним решающим шагом, разговором или грозным ультиматумом». С угрозами в адрес БРИКС он вновь звучит «супер-решительно», однако они нереализуемы, указал парламентарий.

«Однако эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема. Продвигая в своих интересах глобализацию, США в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран. США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой платежей, альтернативной SWIFT», — написал Пушков.

Накануне Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100%, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. Также глава Белого дома отметил, что торговля с США для этих государств ограничится в случае, если они продолжат отказываться от американского доллара в качестве расчетной валюты.

Ранее в России предрекли звонок Трампа Путину.