Путин поручил разработать инструмент семейных сбережений

Президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» поручил определить параметры финансового семейного инструмента сбережений. Об этом сообщает сайт Кремля.

По словам главы государства, речь идет о финансовом механизме, который позволит всем работающим членам семьи получать налоговый вычет.

«Соответственно, размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиваться как минимум до 1 миллиона рублей в год. Прошу правительство вместе с Банком России определить параметры этого механизма поддержки семей и реализовать эти решения», — сказал Путин.

В рамках форума президент России также заявил, что с 1 января 2025 года в стране начнет работу долевое страхование жизни граждан. Глава государства пояснил, что при реализации такого вида страхования россияне смогут вкладывать свои средства в акции компаний, получая от них доход.

Ранее Путин рассказал о целях программы долгосрочных сбережений.