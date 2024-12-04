Путин заявил, что долевое страхование жизни граждан начнет работу в 2025 году

С 1 января 2025 года в России начнет работу долевое страхование жизни граждан, которое включит в себя страхование и инвестирование. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!», передает сайт Кремля.

Глава государства пояснил, что при реализации такого вида страхования россияне смогут вкладывать свои средства в акции компаний, получая от них доход. При этом граждане страны будут страховать свою жизнь и здоровье, отметил президент.

«Как мы и договаривались, нужно гарантировать возврат этих средств. Предусмотреть их государственное страхование на сумму 2,8 миллиона рублей. Кроме того, нужно предложить меры налогового стимулирования, прежде всего налоговые вычеты на внесенные суммы. Соответствующие федеральные законы я прошу подготовить и принять в ближайшее время», — сказал Путин.

Глава государства подписал закон, который вводит новый страховой инструмент под названием долевое страхование жизни, в декабре прошлого года.

Такая форма страхования является аналогом широко распространенного на международных страховых рынках долевого страхования жизни (unit-linked). Она предлагает страховую защиту для страхователя или лица, в пользу которого заключен договор, а также возможность инвестировать часть уплаченной страховой премии в выбранные паи, получая инвестиционный доход в зависимости от их рыночной стоимости.

Ранее Путин призвал не забывать о нуждах россиян.